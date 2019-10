ROMA – Intervistati da Silivia Toffanin, ospiti nel salotto di Verissimo, Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno rivelato di voler allargare la famiglia:

“Nuovo bebè in arrivo? Ci stiamo lavorando”. Christian Vieri e Costanza Caracciolo, per la prima volta insieme in televisione, parlano della loro relazione e del loro matrimonio dello scorso 18 marzo:

“Non mi tolgo mai la fede da quel giorno. Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina. Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”.

“L’abbiamo deciso da un giorno all’altro – racconta la Caracciolo – siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti!”.

A Silvia Toffanin la coppia ricorda l’emozione della nascita di Stella. Stella che compirà un anno il prossimo 18 novembre. “Sono pazzo di lei – dice Vieri – è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”.

“Starei ore a vederli giocare insieme – racconta l’ex velina – quando li guardo esce tutto il mio orgoglio di mamma. Lui è un padre stupendo, di una dolcezza incredibile”. “Siamo al lavoro per allargare la famiglia – rivelano a Silvia Toffanin – ci stiamo provando”.

E se dovesse arrivare un maschietto, Bobo non avrebbe dubbi su quale carriera dovrebbe intraprendere: “Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi (ride, ndr) sceglierà lei cosa vorrà diventare”.

Fonte: Verissimo.