ROMA – Intervista dolcissima di Christian Vieri a Verissimo che ha raccontato l’emozione di diventare papà, a un mese dalla nascita della sua prima figlia. Ma ad un certo punto l’ex centravanti è scivolato su una piccola gaffe con la conduttrice Silvia Toffanin, mettendola in serio imbarazzo.

L’intervista comincia con un video che la Toffanin mostra a Bobo Vieri: nel filmato c’è Costanza Caracciolo che tra circa 30 giorni darà alla luce la loro bambina. Vieri non vede l’ora: “Sarò in sala parto, voglio stare accanto alla mia compagna”. Ma poi la Toffanin inizia a indagare, gli chiede se dopo il lieto evento ne seguirà un altro e cioè se i due innamoratissimi convoleranno a giuste nozze. Costanza, lo dice anche nel video, è pronta al grande passo. Ma Vieri risponde con una battuta di poco garbo: “E tu sei sposata? E allora perché dovrei farlo io?”.

Con la solita eleganza che la contraddistingue, Silvia Toffanin abbozza un sorriso e passa oltre ma è evidente che è solo una facciata. Secondo i bene informati, infatti, la conduttrice sogna da anni il matrimonio con Piersilvio Berlusconi, ma la fatidica proposta non è mai arrivata.

La chiacchierata con Bobo Vieri prosegue poi sulla famiglia di origine di lui e sui suoi esordi nel calcio: “Mio nonno è stato il primo a credere in me – racconta – Teniamolo in Italia, che diventerà un grande centroavanti. Mio nonno a 80 anni veniva da Prato a San Siro per vedermi giocare allo stadio senza dire niente a nessuno. Mio padre lo trovò in fila in biglietteria”.