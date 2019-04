Verissimo, Dagospia: "Pamela Prati ospite domani. E Mark Caltagirone..."

ROMA – Domani, sabato 20 aprile, a “Verissimo”, ospite nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà la donna più chiacchierata de momento. Ovviamente parliamo di Pamela Prati. Lo annuncia il sito di Roberto D’Agostino, “Dagospia”.

Pamela Prati, per la prima volta, parlerà del tanto chiacchierato e misterioso matrimonio con tal Mark Caltagirone. Mark di cui si sa poco o nulla. Mark di cui non si sa neanche bene se esista o no.

“A lume di candela – si legge su “Dagospia” – In attesa delle nozze (ciao core!) Pamela Prati ospite domani a ‘Verissimo’, c’ha pure l’esclusiva del matrimonio. L’intervista è stata registrata ieri ma il mistero è irrisolto: conferma il rito religioso ma non conferma la data. Secondo voi Mark Caltagirone era in studio? Certo che no!”.

Fonte: Dagospia.