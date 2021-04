Verissimo, Enrica Bonaccorti confida il drammatico aborto a Silvia Toffanin. Da conduttrice a conduttrice, da amica a amica, ma non è stato facile confidare quel dramma, nemmeno per una donna di riconosciuta intelligenza come Enrica Bonaccorti.

Verissimo, Enrica Bonaccorti confida il drammatico aborto

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin nella trasmissione del sabato pomeriggio Verissimo (canale 5) la Bonaccorti è tornata sulla sua terribile esperienza di interruzione di gravidanza. Gli anni passano, l’emozione resta.

Perché quella gravidanza lei l’aveva già annunciata. Addirittura in diretta tv, da non credere quando la televisione non aveva la misura extralarge della confessione ininterrotta.

“Ero in trasmissione, pensavo di dirlo un minuto prima di lasciare la parola al Tg1. È stato uno scandalo terribile. Ne hanno parlato tutti i giornali, mi hanno accusato di fare uso privato della tv pubblica”, ha raccontato Bonaccorti.

Il peggio, sarebbe arrivato subito dopo. “Sono andata in camerino, mi sono tolta il vestito e ho notato delle perdite. Mi hanno subito portato in una clinica dove sono stata ricoverata tre settimane, poi sono tornata a casa dove sono stata immobile, ma l’ho perso dopo pochi giorni”.

Una storia che andava raccontata, specie con la giusta distanza dagli eventi. A tirar su un po’ il morale pomeridiano, l’intervista al duo comico formato da Pio e Amedeo.