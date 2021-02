Verissimo, Enrico Brignano e Flora Canto presto genitori per la seconda volta. L’annuncio su Instragram di qualche giorno fa

Verissimo, tra gli ospiti di oggi, sabato 27 febbraio, ci sono Enrico Brignano e Flora Canto. La coppia, presto avrà un secondo figlio dopo la nascita di Martina avvenuta 4 anni fa.

Verissimo: Enrico Brignano e Flora Canto, la famiglia si allarga

L’annuncio era arrivato qualche giorno fa via Instagram. Ora è arrivata la conferma nella puntata odierna di Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin del sabato pomeriggio di Canale 5.

“ Amore di papà – aveva scritto sul suo profilo Instagram Enrico Brignano rivolgendosi alla figlia – lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia tra poco saremo in 4…“. L’annuncio era accompagnato da una foto in cui si vedono Enrico, la moglie Flora e la piccola Martina.

Anche Flora aveva commentato su Instagram il lieto evento: “In questo periodo storico così difficile avevamo voglia di belle notizie e di regalarci un qualcosa che migliorasse la vita a noi e a Martina”.

“Ed è così che ti abbiamo cercato, voluto e desiderato tanto. Ora, aspettando di sapere che tu sia un maschietto o una femminuccia, siamo qui che ti aspettiamo a braccia aperte… Il nostro piccolo secondo miracolo di vita”.

Verissimo, Enrico e Flora annunciano: “Aspettiamo un maschietto”

A Verissimo la coppia è molto emozionata e annuncia: “In casa Brignano arriverà un maschietto”.

A dirlo è stata l’attrice 38enne che ha conosciuto l’attore nel 2013 su una spiaggia a Sabaudia. Nonostante i 17 anni di differenza, tra i due c’è stato fin da subito il cosiddetto colpo di fulmine.

Flora Canto e il tradimento di Filippo Bisciglia

Flora Canto oggi è un’attrice affermata. Prima di stare insieme ad Enrico Brignano, la Canto è stata fidanzata con il conduttore Filippo Bisciglia.

Bisciglia tradì la Canto durante l’edizione del 2006 del Grande Fratello. Filippo entrò nella casa di Cinecittà dove incontrò Simona Salvemini. Nonostante fosse fidanzato si legò alla coinquilina tradendo Flora Canto.

il tradimento avvenne praticamente in diretta. La Canto divenne famosa proprio per questa vicenda e venne scelta da Maria De Filippi come tronista di Uomini e Donne.

Qui divenne una tronista molto amata dal pubblico. Al termine del suo percorso nello show, la Canto scelse alla fine il corteggiatore Francesco Pozzessere. I due ebbero una love story che durò fino al 2009: l’addio arrivò poco prima delle nozze.