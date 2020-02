ROMA – Il cantante Enrico Nigiotti è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantautore ha spiegato: “Sono sempre stato un po’ turbolento, già da bambino. Andavo a scuola dalle suore, a quattro anni strappai il velo a una di loro, ero curioso e non riuscivo a vedere la sua faccia”.

“Sono sempre stato un istintivo, ma non mi pento delle mie scelte. A cominciare da quanto accaduto ad Amici: avevo poco più che vent’anni, ero innamorato e mi autoeliminai per amore di Elena. Rinunciai ad un contratto discografico e dopo due mesi ci eravamo lasciati. In quel momento sono stato più uomo che artista e professionista, ma quella mia scelta non è un rimpianto – racconta Enrico Nigiotti – Ho sempre preso la responsabilità di ogni mia decisione, sono fatto così. Il giorno dopo ero andato a lavorare in campagna con mio nonno Tommaso, in qualche modo dovevo mantenermi perché la musica non mi dava da vivere e arrotondavo dando lezioni di chitarra”.

Il botta e risposta tra Emma Marrone ed Enrico Nigiotti.

Lo scorso dicembre Nigiotti ha postato su Instagram una foto nella quale si mostra sdraiato sul letto a torso nudo con tanto di didascalia: “La sera leoni, la mattina…?”. Sotto al post Emma Marrone, che con Nigiotti ha condiviso un’esperienza ad Amici, scrive: “BONI, per te va bene boni!”. Commento, quello di Emma Marrone, che non è passato inosservato sui social. E neanche a Nigiotti che ha risposto ad Emma con vari complimenti. (Fonte Verissimo).