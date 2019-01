ROMA -E’ finalmente andata in onda la tanto attesa intervista di Fabrizio Corona a “Verissimo”. E durante l’intervista Corona si è anche perso… un dente (poi raccolto).

Tanti i punti toccati da Corona che si è presentato a “Verissimo” per presentare il nuovo libro “Non mi avete fatto niente”.

Tra i tanti punti toccati sicuramente uno di quelli che farà più discutere è stato quello riguardo a Silvia Provvedi. Provvedi che avrebbe tradito Corona con… Fedez.

“Lei mi ha tradito – ha detto Corona – parlo di Fedez, parlo di un altro cantante. Se sono veri tradimenti? Io so che sono veri, questa è la mia opinione, il mio punto di vista. I suoi tradimenti non mi hanno ferito. Ho cominciato io, poi lei l’ha fatto per ripicca. Gli ultimi tre mesi sono stati deleteri, con liti incredibili. L’ho vista, è in forma. Spero che un giorno possiamo tornare amici e andare a prenderci un caffè”.

Capitolo carcere.

Nel carcere – racconta Corona – la palestra è l’unico luogo a non essere controllato dalle guardie. Quando bisogna litigare o regolare dei conti si va lì, e io a San Vittore ho litigato parecchio”.

“Approfitto per dire una cosa: sul caso Battisti trovo scandaloso che quando io sono tornato dal Portogallo mi è venuto a prendere lo stesso reparto che è venuto a prendere lui, ma con una differenza: Battisti, che è un criminale, è uscito dall’aereo senza manette, libero, io avevo addirittura quattro paia di manette”.

I trattamenti estetici in carcere. “Esiste il diritto al lavoro e io lavoro con la mia faccia. Fuori dal carcere avevo iniziato delle cure estetiche che ho dovuto continuare anche mentre ero dentro”.

Corona confessa, poi, la sua dipendenza dal denaro e di essere seguito da uno psichiatra: “In passato ho fatto uso di cocaina, ma ho smesso da tantissimo tempo. I soldi per me sono la stessa cosa, una droga. Negli anni ne ho guadagnati tantissimi e avere tanti soldi in tasca mi dà sicurezza, anche per questo mi sto curando, vado da uno psichiatra” – e prosegue – Ho anche scritto il mio testamento: tutti i miei soldi andranno a Carlos Maria, non potrò lasciare la mia genialità e l’intelligenza a nessuno purtroppo. Ho chiesto di farmi mettere 30 o 40 mila euro nella bara. E il cuore lo lascio all’ultima donna che ho amato, Belen”.

Sulla vita sentimentale: “È un momento un po’ particolare, ad oggi frequento una persona, ma non posso rivelarti il nome”.

Nina Moric, Belen e il dolore dell’aborto.

“Io – dice Corona – non rinnego il matrimonio con Nina però il concetto di famiglia che avevo con Belén non l’ho avuto con Nina. Io penso che con il tempo l’amore cambia. Belén ha ragione quando dice che se provassimo a tornare insieme non durerebbe. Con Nina provo un bene che è una protezione. Con lei provo un bene che va oltre ogni cosa. Non ho ripreso a corteggiarla. Non le ho mai rifatto la corte. Abbiamo vissuto il dolore dell’aborto. Si è trattato di due aborti naturali. Con Nina, che ha perso due gemelli e poi è accaduto anche a Belén. Forse siamo stati fortunati perché poi ho fatto quattro anni di galera. Penso che anche se avessimo avuto quel bambino, ci saremmo lasciati”. Poi ha accennato a sua madre: “Sono convinto che prima o poi sistemeremo ma voglio la mia indipendenza e un rapporto con mia madre da uomo di quarant’anni”.