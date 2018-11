ROMA – Intervistato da Silvia Toffanin, Fabrizio Corona, ospite di “Verissimo”, confessa:

“Cosa è successo con Ilary Blasi? Se ti dico quello che penso finisce come l’altra volta. Il diritto di replica è fondamentale. Io posso rispondere anche se mi sembra ingiusto che lei non ci sia. Fossimo stati in un altro paese la conduttrice sarebbe stata cacciata dal programma. Io quella sera avevo un accordo per non parlare con Ilary di quella vicenda, anche a Signorini era stato vietato di intervenire”.

“Uscito di galera ho detto solo una parola da Maurizio Costanzo: il peso della parola. Io – continua Corona – la maestrina non me la sono fatta fare nemmeno dal giudice. Ha espresso giudizi morali e personali su di me in trasmissione. Non svegliare il cane che dorme, a me devi lasciarmi stare. Ha detto che io assoldo le ragazze per dire falsità, io sono stato assolto da quelle accuse. Chiedo scusa a Francesco Totti per avergli detto di non sapere l’italiano. Se vedo Ilary Blasi l’abbraccio e le chiedo scusa. Poi è normale che io facendo marketing con la “caciotta” ci vivo”.