ROMA – Fausto Leali ospite di Verissimo racconta i 55 anni di carriera nel mondo della musica e la sua vita privata. Parlando della sua crisi musicale negli anni Settanta, il cantante rivela: “Mi sono risollevato grazie a Mina”. Leali parla anche di Anna Oxa, con cui ha avuto un’amicizia molto forte: “Mi dispiace che non ci sentiamo più”. Infine non sono mancate parole per la moglie Germana, con cui ha 30 anni di differenza, e per i figli che sono orgogliosi di lui.

Leali ha raccontato a Silvia Toffanin i suoi esordi nella musica: “Nel ’65 ho aperto i concerti italiani dei Beatles: ero emozionatissimo. Se avessi avuto la macchina fotografica mi sarebbe caduta dalle mani, avevo una stima esagerata per loro”. Poi la crisi tra gli anni Settanta e Ottanta: “Il cantautorato era diventato molto forte e noi interpreti eravamo sacrificati. Essere chiamato da Mina per fare un pezzo con lei per me ha significato tanto, mi ha risollevato soprattutto moralmente”.

Parlando del rapporto con la Oxa, con cui si è esibito sul palco del Festival di Sanremo, ha raccontato: “Siamo rimasti amici a lungo, ma adesso non ci sentiamo da parecchio, ci siamo staccati naturalmente senza litigi. Mi dispiace molto di questo perché stata un’amicizia molto forte”.

Infine ha parlato della moglie Germana, che per lui rappresenta il terzo matrimonio, e dei quattro figli. Scherzando con la Toffanin ha detto: “Tra noi c’è tanta differenza d’età, 30 anni, io l’ho sempre avvisata di stare attenta!. Lei ha un carattere straordinario, i litigi le passano velocemente”. (Fonte Mediaset)