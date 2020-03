ROMA – Filippo Magnini ospite di Silvia Toffanin a Verissimo parla delle nozze in arrivo con Giorgia Palmas e dell’assoluzione dall’accusa di doping nel nuoto. Il campione ha spiegato che con la fidanzata stanno organizzando il matrimonio. Inoltre si è sfogato, spiegando che dopo le accuse di doping ha capito chi era un vero amico e chi no.

Intervistato dalla Toffanin, Magnini parlando del doping ha spiegato: “Penso forse dei miei conoscenti gran parte, ma non lo vedo come una cosa negativa, poi tutti quanti noi abbiamo 200-300 numeri sul telefono, ma poi senti sempre le stesse persone. Questa cosa mi è servita per fare una pulizia pazzesca, le persone a cui credevo si sono dimostrate quelle che sapevo, tutte le altre ci sono non ci sono sono rapporti diversi”.

Poi sull’addio allo sport ha detto: “Non l’ho comunicato a nessuno perché non volevo essere influenzato da nessuno. Ho sentito solo il mio cuore che quel giorno mi ha detto smessi di nuotare. Il modo in cui ho dato l’addio, l’ho dato con grande serenità”.

Infine ha parlato delle nozze con la Palmas: “Ci stiamo occupando di tutto. Le cose belle ci sono, questi anni difficili coincidono con le cose belle. L’anno difficile non deve essere per forza l’anno brutto”. Sul suo futuro, spiega, sta ancora riflettendo: “Allenatore ancora no, ma penso di essere ancora un atleta”. (Fonte Mediaset)