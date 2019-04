ROMA – La sua assenza ad Amici di Maria De Filippi non è passata certo inosservata. Fin dagli esordi Garrison Rochelle è stato una istituzione della trasmissione per ben 17 anni. Al suo posto oggi c’è il coreografo olandese Timor Stiffens, che nella scuola ha suscitato non poco clamore, arrivando addirittura a scatenare una occupazione da parte degli alunni.

A parlare ora è lo stesso Garrison che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si confessa a 360 gradi e svela perché ha dovuto lasciare la cattedra di Amici. Un paio di settimane fa il suo nome era saltato fuori in trasmissione: in particolare, durante lo spazio dedicato ai comici pugliesi Pio e Amedeo, che hanno fatto una battuta sul coreografo americano.

A Verissimo Garrison si è emozionato molto e spiega di essersi dovuto assentare perché si sta occupando di spettacoli teatrali che lo stanno tenendo impegnato per molti mesi. Il maestro di danza, inoltre, ha parlato della sua famiglia e del lato privato che praticamente in pochi intimi sanno. (Fonte: Verissimo)