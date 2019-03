Il Volo a Verissimo. Gianluca Ginoble e la confessione alla Toffanin

ROMA – Tra gli ospiti di Verissimo del 30 marzo ci sono anche Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo. Propri Ginoble ha confessato alla conduttrice Silvia Toffanin di essere fidanzato: “Ho una ragazza che ti somiglia”, ha detto. Il Volo hanno parlato anche dell’esperienza del Festival di Sanremo e della loro carriera e ringraziato la conduttrice per le sue interviste che “fanno uscire il lato umano delle persone”.

Se Ignazio e Piero sono single, dopo la fine di due storie importanti, Gianluca ha confidato di avere una fidanzata e ha detto: “Ho una ragazza, italianissima, abruzzese che devo dire ti somiglia Silvia. È bello poter cantare per qualcuno”. I tre tenori, per la prima volta ospiti di Verissimo, hanno voluto ringraziare la Toffanin. Ignazio le ha detto: “Grazie Silvia, perché con le tue interviste fai uscire il lato più umano, personale e sensibile degli artisti”.

I tre giovani tenori hanno parlato anche del terzo posto conquistato all’ultima edizione del Festival di Sanremo e soprattutto dello spiacevole attacco subito per la canzone Musica dalla sala stampa. A parlare stavolta è stato Piero: “Le critiche le leggiamo, le apprezziamo e sono quelle che fanno crescere. Quello che non tolleriamo sono le offese. Se a qualcuno non piace il nostro genere musicale non è obbligato ad ascoltarlo ma a rispettare quello che facciamo sì. Degli incompetenti non si possono permettere, con il loro atteggiamento, di offendere tutta la categoria dei giornalisti”. (Verissimo)