ROMA – Gianmarco Saurino è stato ospite per la prima volta di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della sua carriera di attore e della sua vita privata. Saurino, nato e cresciuto a Foggia, ha 26 anni e sognava di fare il giornalista, invece è diventato attore e ha recitato n Che dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo, e presto arriverà sul grande schermo. Da due anni è fidanzato con una chef: “Lei mi sta accanto”.

Saurino ha raccontato alla Toffanin che il suo sogno da piccolo era fare il giornalista d’inchiesta, ma si è reso presto conto che non faceva per lui: “Quando avevo 16 anni lavoravo in un giornale locale mi mandarono ad intervistare una signora di una gioielleria che era appena stata rapinata. Lei piangeva e io non sapevo cosa chiedere. Le ho chiesto se aveva voglia di raccontarmi l‘accaduto e lei mi ha guardato con tanto dolore negli occhi che me ne sono andato. Il direttore del quotidiano mi ha mandato via e lì ho capito che non avrei mai potuto fare il giornalista”.

Poi ha iniziato a lavorare nei villaggi turistici fino a trovare la sua vera vocazione: la recitazione. L’amore invece l’ha trovato con una chef pugliese che vive a Firenze e i due stanno insieme da circa 2 anni: “Sono innamorato da un paio di anni. Lei fa la chef e vive a Firenze ed è pugliese come me. Mi sono fidanzato appena ho cominciato ad avere successo e questo mi ha aiutato a mantenere i piedi per terra. Lei è sempre stata brava a starmi accanto. Sono molto contento”. Chi sarà la sua fidanzata?