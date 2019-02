ROMA – Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Giorgia Palmas e Filippo Magnini raccontano il loro amore e confessano di volersi sposare e magari di metter su famiglia.

Il più convinto è proprio l’ex campione di nuoto che dice: “Voglio diventare genitore con Giorgia. È lei che mi fa sentire questa voglia di avere una famiglia insieme”.

La showgirl sembra invece essere più cauta e riguardo ai progetti futuri che potrebbero anche sfociare nelle nozze dice: “Ne abbiamo tanti e tra questi potrebbe esserci anche quello del matrimonio. Siamo due persone molto attaccate alla famiglia che finalmente si sono trovate e diciamo che in futuro potrebbe esserci la realizzazione di questo sogno”. Un argomento che trova la conferma netta di Filippo: “Lei usa il condizionale ‘potrebbe’, invece io dico che un matrimonio ci sarà sicuramente. Non ho ancora fatto la proposta ma sono convinto che prima o poi sposerò Giorgia”. L’amore per Giorgia è stato d’aiuto per l’ex campione di nuoto per superare un momento difficile, dovuto all’inibizione per doping: “Non esiste al mondo un caso come il mio, sarebbe anche questo un record perché è una cosa veramente particolare. In pratica, loro pensano che io abbia fatto una cosa che in realtà non ho fatto: è un processo alle intenzioni che non ci sono mai state. È una vicenda molto strana, la giustizia ordinaria mi ha scagionato totalmente, in termini sportivi, invece, ci vuole più tempo ma io sono molto fiducioso. Mi hanno inibito per 4 anni senza aver mai avuto controlli positivi, mentre ci sono atleti che hanno avuto controlli positivi a cui hanno dato una squalifica minore della mia: per la giustizia sportiva commettere un reato è meno grave che pensarlo. Giorgia – aggiunge commosso – mi ha aiutato tantissimo in quei mesi e anche lei è rimasta allibita dell’accusa. Ci penso ogni giorno, anche perché non conosco ancora i motivi, ma penso anche che sono nato sotto una stella che mi porta a sopportare i fardelli perché ho le spalle grosse”.