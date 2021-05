Verissimo, Giorgia Meloni in lacrime: “Gli haters mi hanno anche augurato di abortire”

Intervistata da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, Giorgia Meloni ha confessato di essere stata vittima di bullismo per via del suo peso:

“Mi chiamavano cicciona. I nemici hanno sempre un’utilità perché ti fanno crescere e mettere in discussione”.

Verissimo, Giorgia Meloni e il padre assente: “Non c’è mai stato. E’ andato via di casa quando avevo un anno”

“Mio padre non c’è mai stato, è andato via di casa quando avevo un anno – ha raccontato la segretaria di Fratelli d’Italia -. Viveva alle Canarie e noi andavamo da lui una, due settimane all’anno. Quando avevo 11 anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e io gli dissi: ‘Non voglio vederti mai più’. Quando è morto non sono riuscita davvero a provare un’emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto”.

Verissimo, Giorgia Meloni e gli haters: “Mi hanno anche augurato di abortire”

“Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il mio lavoro. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Però, ho sofferto quando annunciai di aspettare mia figlia Ginevra al Family Day. Ci sono stati molti hater che mi hanno augurato di abortire. Questa cosa l’ho patita perché mi sono sentita in colpa, come se, alla prima prova di maternità, non l’avessi protetta”. E a chi le dà dell’omofoba dice: “È falso e verificabile perché io faccio politica da trent’anni e in tutto il mio percorso non si trovano parole omofobe. Certe etichette si affibbiano alle persone per non doversi mettere a confronto”.

Verissimo, Giorgia Meloni e il matrimonio con il compagno Andrea

“Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra – e conclude – non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi. E’ come se le cose fossero già in equilibrio”.