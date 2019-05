ROMA – Giorgia Wurth ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha preso le difese di Fausto Brizzi, suo ex fidanzato tra il 2007 e il 2011. “Hanno distrutto una famiglia e le ragazze non sono state tutelate”, ha detto l’attrice e conduttrice televisiva italiana nello studio di Canale 5.

L’attrice parlando alla Toffanin ha spiegato di non sopportare i processi mediatici: “Ho un’idiosincrasia per i processi mediatici, non sopporto quando un processo viene fatto in tv. Penso che esistano delle sedi opportune per farlo. Penso anche che sia giusto che una donna che subisce o che ritiene di aver subito determinati abusi debba denunciare e dovrebbe poterlo fare anche dopo i sei mesi che prevede la legge italiana”.

La Wurth ha poi ammesso di aver subito qualcosa di simile alle molestie, “ma sono abbastanza grande e vaccinata per sapermi difendere”. E ha aggiunto: “Non entro nel merito, dico solo che mi dispiace quando ci sono delle famiglie di mezzo, soprattutto dei bambini. In questo caso c’è una bimba piccolina che ancora non si rende conto di quello che è successo, ma che magari tra qualche anno vedrà questo marchio che poi resta impresso a prescindere che il fatto sussista o meno”.

Poi ha concluso: “La sua famiglia è andata distrutta. Credo che anche alle ragazze coinvolte non abbia fatto bene questo processo mediatico, perché non mi pare che siano state tutelate”.