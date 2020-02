Verissimo, J-Ax: “Fedez? Non mi sento un traditore”

ROMA – Intervistato da Silvia Toffanin, ospite nello studio di Verissimo, J-Ax per il lancio del suo nuovo disco ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, a cominciare dagli Articolo 31 che lo hanno reso famoso. Tra le canzoni più celebri degli anni Novanta “Ohi Maria“, dedicata alla marijuana. E l’artista ci scherza su: “Sono passato da ogni tipo di Maria, fino alla De Filippi. E sono anche riuscito a farle cantare Maria Salvador”. Poi parla della sua carriera da solista, che non è partita subito come avrebbe voluto: “Il mio primo disco non è stato accolto bene. Poi un mio amico mi ha detto che mi stavo facendo problemi per niente, e che bisognava andare a suonare”. E da lì è cambiato tutto e sono arrivati i risultati. Positivo anche il lavoro con Fedez: “Sono molto orgoglioso della nostra collaborazione”.

“Articolo 31? Le band si sciolgono perché ognuno ha qualcosa da ridire sull’altro. Però non ho voluto mai spiegare cosa è successo con gli Articoli 31, perché ognuno ha il suo punto di vista. Come quando finisce una storia d’amore. Ho preferito non parlare male di nessuno”.

“Fedez? Non mi sento un traditore e su quella questione nello specifico non risponderò mai, perché voglio si parli di me per la musica. La cosa mi è scivolata addosso e non ho niente da dire, anzi meglio se mi fate passare per il cattivo della situazione!”.

Fonte: Verissimo.