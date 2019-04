ROMA – Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. A dare l’ufficialità ai rumours che si trascinano da ore, è il fratello della showgirl Jeremias Rodriguez.

L’ex naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sarà ospite nel pomeriggio di oggi a “Verissimo”. Jeremias, durante la registrazione ha parlato della sua esperienza in Honduras e dato importanti novità sulla vita sentimentale della sorella.

Belen e Stefano – racconta Jeremias – sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.

Jeremias era stato ospite nel salotto di Verissimo anche a marzo, subito dopo il ritorno dall’Honduras. Il fratello di Belen, in quell’occasione aveva parlato del caso Corona-Fogli: “Fabrizio Corona è una persona intelligente, ma quello che ha fatto a Fogli dimostra che non ha capito niente”.

Con Riccardo Fogli, aveva raccontato Jeremias, sull’Isola è nata una grande amicizia: “Lo chiamavo ‘nonno’ anche perché non ho più i nonni e sono figure che mi mancano molto. Lui mi ha capito subito, ha capito le cose per cui soffrivo”.