ROMA – Malore improvviso per Riccardo Fogli. Il cantante dei Pooh era atteso a Verissimo, per essere intervistato dopo il ritorno dall’Isola dei Famosi. Ma, come annunciato da Silvia Toffanin, l’artista si è sentito poco bene a poche ore dalla registrazione della trasmissione. La conduttrice non ha fornito ulteriori dettagli ma ha chiarito che il cantante sarà ospite del suo salotto la prossima settimana. “È molto provato fisicamente”, si è limitata a dire la Toffanin.

“Ho portato con me un bagaglio di vita che non dimenticherò mai…una libertà di vita che solo un’avventura come l’Isola ti può donare”, ha scritto Riccardo Fogli dopo la finale dell’Isola dei Famosi sui suoi canali social ufficiali. Il cantante ha portato in Italia un pezzo di bambù, quello dove ha mangiato decine e decine di porzioni di riso. In un secondo post su Instagram Fogli ha scritto: “L’amore della famiglia è incondizionato ed infinito. Non ha importanza dove ti trovi, loro saranno sempre lì pronti ad abbracciarti con il loro calore, anche a centinaia di chilometri di distanza”.

Verso il cantante però sono arrivate parole dure da Marina La Rosa, anche lei ospite di Verissimo: “Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me Riccardo non piace. Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A settantuno anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato”. (fonte MEDIASET PLAY)