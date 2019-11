Verissimo, Marco Bocci: “Per questo mio primo film da regista ho lottato come un pazzo”

ROMA – Intervistato da Silvia Toffanin, Marco Bocci parla del suo primo film da regista (“A Tor Bella Monaca non piove mai”) tratto da un suo libro.

“Sono – dice – agitato perché mi sono messo a nudo. Ho il pallino della scrittura fin da bambino, alle superiori, scuola per geometri, passavo ore a scrivere racconti e ora ho trovato il coraggio di portarlo avanti e renderlo pubblico. Vengo dalla provincia, 20 anni fa era complicato emergere, ho lottato come un pazzo”.

“Lo sognavo – continua – il mio primo film, da 15 anni. Il primo giorno è stata un’emozione dilaniante, ho visto che gli attori erano pronti a darmi l’anima”.

“Andrò alla prima – rivela – con Laura Chiatti, che mi ha sostenuto e mi ha dato una grande forza, non con i miei bambini, non è il caso”.

Verissimo, Francesco Monte: “Ecco perché è finita con Giulia Salemi”

Intervistato da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, Francesco Monte parla del suo momento d’oro: “Sono felice e soddisfatto dell’esperienza a Tale e Quale Show. Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non potevo desiderare. Da grande voglio fare l’attore, anche se non vorrei vivere per lavorare. Tra dieci anni mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini”.

“In amore – continua – va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella (De Candia ndr) ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità”.

Infine, a Silvia Toffanin che gli chiede di fare chiarezza, una volta per tutte, riguardo il suo presunto tradimento nei confronti di Giulia Salemi, chiarisce: “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.

Fonte: Verissimo.