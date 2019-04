Verissimo, Marco Maddaloni: “Ho chiesto scusa a mia madre perché…”

ROMA – Intervistato da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di “Verissimo“, Marco Maddaloni parla della sua esperienza in Honduras che lo ha visto trionfare in finale contro Marina La Rosa. Sull’isola ha anche avuto modo di riflettere sul rapporto con la madre: “Ho scritto una lettera a mia mamma e la parola che ho utilizzato di più è stata ‘scusa’. Scusa per ogni volta che l’ho trascurata”.

“Il mare – continua – ha portato sulla spiaggia una penna e ho scritto una lettera a ogni mio parente. In quella per mia mamma la parola che ho utilizzato di più è stata ‘scusa’. Per ogni volta che non le ho risposto al telefono, per ogni volta che non ho trovato un momento per andare al mercato con lei. La lettera gliel’ho regalata, dicendole di farmela rileggere ogni volta che commetterò gli stessi errori”.