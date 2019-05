Verissimo, Maria De Filippi: "Maurizio Costanzo quando guarda Amici..."

ROMA – Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”, Maria De Filippi parla del suo matrimonio con Maurizio Costanzo.

“Non è la prima persona a cui chiedo consigli – racconta la conduttrice – ma per il semplice fatto che non mi piace chiedere consigli a nessuno”. “Come si comporta Maurizio quando passano i programmi da lei condotti?” chiede la Toffanin. “C’è Posta per te lo guarda sempre e poi mi chiede tutti i retroscena delle varie storie, Uomini e Donne lo guarda a volume basso, mentre quando c’è Amici diventa proprio tifoso, ogni anno ha il suo pupillo”.

“Hai mai pensato di invitarlo alle tue trasmissioni?” chiede ancora la Toffanin. “Ad “Amici” non è possibile perché sarebbe troppo di parte verso il ragazzo o la ragazza per cui tifa”. Poi svela anche che è proprio lui a ricordarsi gli anniversari: “Io non so quando facciamo 25 anni di matrimonio (che i due festeggeranno proprio quest’anno), ma per le date c’è Maurizio che ha una memoria storica fantastica”. Fonte: Verissimo.