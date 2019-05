ROMA – Maria De Filippi è stata intervistata da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo e ha spiegato che i ragazzi del talent show amici sono “più fortunati di altri”. La conduttrice del talent show infatti ritiene che chi partecipi ad Amici ha una grande occasione: “La loro vita può cambiare”.

Nella puntata di Verissimo Speciale Amici che andrà in onda sabato 18 maggio, la Toffanin ha intervistato la De Filippi che spiega: “La loro vita può cambiare, spero in meglio e spero che possano continuare a vivere del proprio sogno, non necessariamente diventando ragazzi che scalano le classifiche di dischi o étoile della danza. Si può vivere di quello che ti piace anche facendo lavori che attengono a quel genere, senza necessariamente essere i primi della classe”.

Nel 2019 il talent show festeggia la sua 18° edizione e la De Filippi dice: “I ragazzi sono il centro di questo programma, ce ne sono sempre di grande talento, finché ci sono loro c’è Amici. Questa è la verità. Amici è arrivato alla 18esima edizione, sono contenta che sia diventato maggiorenne, penso che i programmi possano diventare maggiorenni quando sono alimentati dalle persone che ci vengono. C’è un gran lavoro dietro, ci sono tante persone che sono qui tutti i giorni e danno il loro affinché questo programma ci sia e lo rendono ogni anno diverso dagli altri anni”.

Parlando di Ricky Martin e Vittorio Grigolo, i due direttori artistici d’eccezione del serale di questa edizione, la De Filippi ha detto: “Ricky Martin è stata una grande sorpresa, devo dire che è bellissimo come suo marito che dalla terza puntata era sempre dietro le quinte. È una persona molto serena, riflessiva, è impressionante la calma che ha. I ragazzi all’inizio lo hanno vissuto come un sogno e poi pian piano si sono abituati, ma è stata una bellissima esperienza spero per tutti. Sono stata felice anche di averci ballato insieme!”.

Di Vittorio Grigolo, invece, ha detto: “L’idea di avere Vittorio Grigolo mi è venuta perché un po’ di tempo fa partecipò al programma e quest’anno, con l’arrivo di Alberto Urso, il cantante lirico, abbiamo aperto a questo genere. Un giorno Alfonso Signorini mi ha spiegato quanto la lirica sia popolare, così mi sono accostata a quel mondo e da lì è nata l’idea di farlo venire”.