Marina La Rosa ha pubblicato un misterioso post su Instagram dopo essere stata ospite a Verissimo. La seconda classificata dell'Isola dei Famosi ha condiviso una foto in treno ma, ad incuriosire i fan, è stata la didascalia.

“Quando ti dicono che niente devi partire per forza, non si può rimandare alla prox settimana, quando insistono così tanto che ti propongono anche di più rispetto al solito cachet, quando piove e tu vorresti solo stare a casa, goderti casa tua invece ti svegli alle 5 del mattino per poter arrivare in tempo… Quando poi ti accorgi che tu hai fatto tanto e gli altri, purtroppo, non hanno fatto un caz***. L’inverno passa ed i venti caldi di primavera mi fanno desiderare di tornare a vagabondare di nuovo… Viva i treni. Sempre”.

Tra i commenti c’è chi le scrive: “Ero tra il pubblico di Verissimo ad applaudirti. E anche se le domande non mi sono piaciute, te la sei giocata bene”. Pronta la risposta di Marina La Rosa: “Ecco, spero se ne siano resi conto anche tutti gli altri”. Infine l’ex naufraga conclude: “Aspetterò con tutta calma sabato prima di espormi totalmente. Nel frattempo ci diranno di non brillare, ma noi brilliamo lo stesso”. (fonte INSTAGRAM)