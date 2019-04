ROMA – Nella puntata di oggi 6 aprile di Verissimo, dedicata all’Isola dei Famosi, non poteva mancare Marina La Rosa, seconda classificata del reality. L’ex gieffina pare abbia fatto di tutto per non incontrare Soleil Sorge dietro le quinte del programma condotto da Silvia Toffain. In studio, durante l’intervista, Marina si è comunque espressa sulla compagna di avventura in Honduras: “Con Soleil non c’è niente di personale, ma non mi piace come persona – ha ammesso Marina – Non è una questione d’invidia, perché è bella e forte. Non può esserci invidia con una che ha venti anni. Io alla mia età, ho partecipato con un atteggiamento diverso, più maturo”.

Nella sua black list non è finita soltanto Soleil Sorge ma anche Jeremias Rodriguez e Riccardo Fogli. Proprio nei confronti di quest’ultimo, Marina La Rosa ha speso a Verissimo parole non proprio di stima. “Avrà il suo pubblico, i suoi fan, ma a me Riccardo non piace. Mi spiace che ora non stia bene, ma con me si è comportato in modo sbagliato. A settantuno anni dovrebbe essere un po’ più maturo rispetto a quello che si è dimostrato”. Infine tira nuovamente in ballo Soleil: “Sia Fogli che la Sorge hanno usato parole sgradevoli. Ci sono persone che non ho piacere a incontrare. Soleil e Riccardo rappresentavano per me un’energia negativa”. (fonte MEDIASET PLAY)