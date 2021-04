Marisa Laurito, l’attrice napoletana che tra due giorni compie 70 anni napoletana, oggi sabato 18 aprile, è stata ospite nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin.

Marisa Laurito e il matrimonio con Franco Cordova

La Laurito si è sposata nel 2001 con l’ex calciatore della Roma Franco Cordova. Alla cerimonia lei si presentò in abito rosso e con un bouquet composto da fiori e peperoncini. A presenziare fu Renzo Arbore e molti altri personaggi dello spettacolo. Il matrimonio con l’ex calciatore durò però solo un anno. L’attrice ha infatti raccontato che Cordova la voleva in casa e che ora si sente libera. Marisa, dal 2002 è legata sentimentalmente all’imprenditore Pietro Perdini.

Maurisa Laurito: “Non ho avuto figli ma non ho rimpianti”

Marisa Laurito non ha avuto figli. In una precedente intervista sempre a Verissimo ha raccontato di non ha mai rimpianto la maternità malgrado il legame con Perdini sia sempre stato forte: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma”.

Chi è Maurisa Laurito

Marisa Laurito è nata a Napoli il 19 aprile 1951 sotto il segno dell’Ariete. Il suo esordio avviene a 18 anni in uno spettacolo di Eduardo De Filippo, Le bugie con le gambe lunghe. Poi la consacrazione in tv con Quelli della notte insieme a Renzo Arbore.