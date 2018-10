ROMA – Intervistato da “Verissimo“, Maurizio Battista ha raccontato le sue difficoltà di padre. Federica e Simone, i figli più grandi avuti dalla prima moglie, infatti, non gli rivolgono più la parola.

“Non ho fatto niente di male”, ha raccontato a Silvia Toffanin, “È una di quelle cose che ho nello zaino pesante che porto sulle spalle, non posso farci nulla, ci sta tutto nella vita, la vita toglie e la vita ti dà e ora mi ha dato una bambina bellissima, Anna, che si chiama come mia madre che non c’è più e devo pensare a lei e ad Alessandra e a me stesso che ho 59 anni. E poi la vita gira, io ho rimproverato una cosa a mio padre e adesso sono in questa situazione”.

A questo proposito, Battista ricorda il rapporto con i genitori: “Mia madre è stata molto male e poi è morta, non s’è goduta niente, mio padre invece è morto tra le mie braccia, era un omone e una sera all’una di notte improvvisamente non si sente bene, gli diamo qualcosa per digerire, lo accompagno in camera ed è morto così tra le mie braccia”.