ROMA – Intervistata da Silvia Toffanin, ospite, naturalmente a distanza, di Verissimo, Michelle Hunziker parla della sua quarantena:

“Qui non ci si annoia mai, la nostra casa è piena. È appena arrivato Odino, un piccolo levriero.

Con noi ci sono anche Aurora, il fidanzato Goffredo e la loro migliore amica Sara.

Per me sono come figli e non potevo lasciarli da soli. Ovviamente mi mancano i miei amici e la mia mamma”.

E nominando mamma Ineke, Michelle un po’ si commuove:

“È sola in casa, ma è molto forte.

È sempre stata abituata ad arrangiarsi.

Si prepara degli arrosti e mangia a lume di candela con il suo cagnolino”.

“Ricordiamoci – dice ancora Michelle Hunziker – di chiamare le persone che amiamo e che sono da sole”.

“Alla fine la quarantena – conclude la showgirl – può essere una benedizione, ritroviamo i valori più importanti e le persone a cui vogliamo bene”. (Fonte: Verissimo).

Domenica In, Jerry Calà e la dedica in diretta a Mara Venier

Intervistato da Mara Venier, ospite di Domenica In, Jerry Calà parla della sua quarantena:

“Ciao Mara, sono recluso, ma mi arrangio.

L’altro giorno – racconta l’attore ed ex marito proprio di Mara Venier – ho fatto il giro dell’isolato ed è stato come il primo uomo che è sbarcato sulla luna.

E’ stata una grande emozione, ma resistiamo”.

Poi il comico e attore ironizza sulla crostata preparata in diretta da Iginio Massari:

“Ma un po’ di amuchina per igienizzare tutto?”.

Alla fine poi Gerry Calà, chitarra in mano, dedica la canzone Gente come noi proprio a Mara Venier.

“Volevo cantarti la tua canzone preferita” dice Calà prima di cantare il brano di Ivana Spagna. (Fonte: Domenica In).