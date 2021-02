Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, torna nel pomeriggio di oggi, sabato 27 febbraio.

La presentatrice, in questa nuova puntata sarà piena di opsiti. Tra loro le opinioniste de L’Isola dei Famosi Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, gli ultimi eliminati dal Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Andrea Zenga.

A pochi giorni dal debutto ufficiale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Silvia Toffanin accoglie nello studio di Verissimo le due nuove opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Iva ed Elettra racconteranno le loro sensazioni a poche settimane dal debutto al fianco di Ilary Blasi.

E ancora: nella puntata verrà raccontata la storia toccante del calciatore Cherif Karamoko che nel 2019 ha debuttato in serie B nel Padova. Scappato dalla guerra, Karamoko è arrivato in Italia su un barcone ed harealizzato il sogno di giocare a calcio in Italia.

Oltre a L’Isola dei Famosi largo spazio ai due ultimi eliminati del Fratello Vip Andrea Zenga e Giulia Salemi.

Zenga interverrà in studio con la mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò. Giulia Salemi parlerà invece della sua relazione d’amore con Pierpaolo Pretelli.

Ospiti del talk show anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Flora Canto e il compagno Enrico Brignano che sono in dolce attesa del secondo gfiglio. Spazio anche ad un’icona della musica italiana degli anni Ottanta: si tratta di Ivana Spagna che ripercorrerà la sua lunga carriera.