ROMA – “Mi sposo a maggio e ho querelato tutti”. Così Pamela Prati rompe finalmente il silenzio sul giallo del suo matrimonio con Marco Caltagirone. Lo fa nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo, nell’attesissima puntata che andrà in onda oggi, sabato 20 aprile.

Stando alle anticipazioni, la donna più chiacchierata del momento ha chiarito ancora una volta che le sue misteriose nozze si terranno a maggio. “Sarà un matrimonio religioso – ha specificato – mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica”. E poi ha aggiunto: “Lui si chiama Marco Caltagirone, non Mark, ha 54 anni, è riservatissimo e timido”.

La showgirl ha inoltre annunciato che solo Verissimo, in esclusiva, potrà entrare con le telecamere alla cerimonia e conoscere così lo sposo, Mark Caltagirone, il misterioso uomo che si unirà a lei sull’altare, di cui non si conosce neanche il volto.

Quanto agli attacchi subiti in queste settimane, Pamela Prati si difende: “Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? Basta devono smetterla, davvero. Ci sono in Italia problemi molto più grandi e invece parlano di me. Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge. Purtroppo certe persone gioiscono più della tua infelicità che della tua gioia. Ci stanno rovinando questo bel momento”. E conclude lapidaria: “Ho querelato tutti”. (Fonte: Verissimo)