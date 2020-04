Verissimo, Paola Di Benedetto: “Fuori dal Grande Fratello sono tornata in un mondo cambiato” (foto Instagram)

ROMA – La vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, ha voluto mandare un video messaggio a Verissimo. Video messaggio in cui l’ex Madre Natura parla della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e poi del ritorno in un’Italia diversa, martoriata dal coronavirus:

“Ciao Silvia – dice Di Benedetto salutando Silvia Toffanin – mi sarebbe tanto piaciuto essere in studio lì con te per raccontarti che viaggio incredibile è stato il mio grande Fratello, sono tornata a casa anche se un pezzo del mio cuore è rimasto in quella Casa”.

“Ancora non ci credo – continua – l’aver vinto per me rappresenta la chiusura perfetta di questa folle avventura durata tre mesi, ma credimi se ti dico che sarei stata contenta a prescindere dal risultato perché io ho dato tutto ciò di cui sono stata capace”.

“In questo momento – spiega – però la gioia è davvero poca, credevo che andando al grande Fratello avrei vissuto un’esperienza surreale, anormale, ed invece a essere surreale è stato tutto ciò che ho trovato al mio ritorno, ho trovato un mondo completamente diverso da quello che avevo lasciato, un mondo nel quale al momento è proibito darsi anche un abbraccio”.

“La produzione – racconta – ci ha sempre tenuti informati su tutto quello che stava accadendo nel mondo, ma chiaramente non avendo mai vissuto nulla del genere nessuno di noi era davvero pronto a immaginare tutto questo”.

“Questa – conclude – è stata una delle esperienze più belle della mia vita ma nel momento esatto in cui si è completata e sono uscita, la mia felicità è come se si fosse ridimensionata davanti ad una realtà così drammatica. spero solo di aver regalato un po’ di leggerezza al pubblico”. (Fonte: Verissimo).