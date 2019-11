ROMA – Nemmeno nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo il riservato modello israeliano Raz Degan svela l’identità della nuova fidanzata. Dopo l’addio definitivo a Paola Barale, Degan sembra aver trovato di nuovo l’amore e si è limitato a rivelare il suo nome per poi dire: “Mi sto imbarazzando”, tentando di cambiare argomento. Una intervista che ricorda lo slogan “sono solo fatti miei” che l’ha resto famoso.

Che il modello sia persona estremamente riservata è noto, per ora della misteriosa fidanzata c’è solo una foto pubblicata proprio da Raz nei mesi precedenti su Instagram, ma dall’immagine non è possibile riconoscerla. Una foto in cui si vede la ragazza guardare l’orizzonte seduta su una suggestiva piscina. Nulla di più si sa su di lei, se non il nome: “Lei è una sirena, ma qua entriamo nella vita privata di Stuart…Questo è il suo nome, sì. Mi sto imbarazzando. Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei”.

Il modello, che ammette di amare la propria privacy, ha poi aggiunto: “Sì, non sono mai stata una persona che ha messo la vita privata in luce. Io sono un po’ antico, anche se oggi sono cambiate le cose, ci sono i social. Ho molto rispetto per la mia privacy. Ho pubblicato la foto perché è bella, era un bel momento ed è un momento che fa sognare. Mi piace condividere con i fan i luoghi”. (Fonte Mediaset)