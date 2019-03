ROMA – Intervistata da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di “Verissimo”, Sabrina Ferilli ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi: “Con lei mi diverto. Lei ha questa testa da professoressa inglese. Maria, di persona, è anche abbastanza bacchettona. Rigida. Io sono andato nelle compagnie teatrali ovunque. Nella città della De Filippi, Pavia, le nostre commedie, apprezzate ovunque, venivano accolte con… il gelo. Alla fine della commedia con gli attori ci guardavamo e non sapevamo se ci fosse ancora qualcuno. Alla fine grandi applausi. Ma durante lo spettacolo era come recitare in un acquario”. “E lei naturalmente è così. Maria – continua la Ferilli – Mi piace scandalizzarla. Anche con qualche parolaccia. E la sua faccia è straordinaria perché rimane pietrificata”.

Sabrina Ferilli e l’incubo dello stalker.

La Ferilli poi parla della sua brutta avventura con lo stalker di 68 anni. “C’era sempre, me lo trovavo davanti in continuazione. Mi aspettava sotto casa, compariva quando prendevo l’auto o andavo passeggio”. “Mi seguiva ovunque – continua – ormai lo trovavo sotto casa, mi perseguitava con lettere e regali”. Un incubo durato 5 anni e finito con una denuncia da pare dell’attrice. Fonte: Verissimo.