ROMA – A “Verissimo”, nel salotto di Silvia Toffanin, tra gli ospiti ci sono anche gli ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” Giulia Salemi e Francesco Monte.

”E’ un rapporto che viviamo a pieno – spiega la Salemi – ogni giorno non sai cosa succedere, condividiamo quando vogliamo, abbiamo il nostro nido e riusciamo a viverci a pieno. L’amore vince sempre su tutto. I Fralemi? Noi abbiamo tanti fan che ci difendono e ci sostengono”. Poi tocca a Francesco:”Mio papà quando l’ha conosciuta è rimasto felicissimo: vede me, vede lei così esuberante, ci compensiamo. Siamo due elementi l’uno molto diverso dall’altra ma alla fine ci compensiamo. La suocera Fariba? E’ molto pragmatica, andiamo d’accordo e ci alleiamo contro Giulia”. Per matrimonio ed eventuali figli però è ancora presto, Monte spiega:”Ci conosciamo da 4 mesi…”.

“Ci siamo trovati – risponde Giulia Salemi – veniamo da storie diversi ma siamo invece molto simili per le cose importanti. Ci sostentiamo e siamo la spalla l’uno per l’altro. Questo per me è un anno speciale. Per l’amore. Per il lavoro. E per l’equilibrio che sto trovando nella vita”.

Cosa vogliamo fare da grandi? chiede Silvia Toffanin. “Io – spiega la Salemi – spero di diventare come te”. “Io – risponde Monte – sto studiando recitazione, fotografia e canto. Sto cercando di diventare un buon attore”. Fonte: Verissimo.