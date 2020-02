Verissimo senza pubblico per il coronavirus. Barbara d’Urso: “Abbracciatevi senza paura”

ROMA – Anche a Verissimo, come sta succedendo un po’ con tutti i programmi televisivi, non c’è il pubblico. Non c’è il pubblico per l’emergenza coronavirus che ormai da una settimana sta colpendo soprattutto il Nord Italia.

“La decisione di Mediaset è arrivata domenica mattina seguendo le decisioni della Regione Lombardia – racconta Barbara d’Urso in studio con Silvia Toffanin – Quando al mattino di domenica mi hanno detto che sarei andata in onda senza pubblico ho pensato: non ce la faccio. Ma dopo dieci minuti ho cambiato idea ed ho detto: dobbiamo andare avanti. Dobbiamo informare. Dobbiamo fare il nostro mestiere”.

Barbara d’Urso non è l’unica ospite in studio a Verissimo. Con lei ci sono anche Cesara Bonamici, Federica Panicucci e Alessandra Viero di Quarto Grado.

La prima ad andare in onda senza pubblico in studio è stata proprio la D’Urso.

“I nostri inviati – racconta – che sono stati nelle zone rosse sono in quarantena, ma è una precauziona”.

Poi l’appelllo: “Baciatevi, abbracciatevi. Senza paura. I supermercati vengono riforniti ogni giorno. Non c’è bisogno di prenderli d’assalto. Andate a correre al parco, all’aria aperta. Ho spiegato bene a Pomeriggio 5 come lavare le mani. Credo sia stato un consiglio fondamentale. Ma rimarco: no panic”.