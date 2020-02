ROMA – Nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 15 Febbraio, tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà Silvia Provvedi che insieme alla sorella Giulia forma il duo le Donatella. La giovane non sarà però in studio per parlare dei suoi progetti artistici futuri, bensì della tormentata storia d’amore che ha avuto con Fabrizio Corona.

A proposito dell’ex re dei paparazzi, come svelato nelle anticipazioni del programma (Verissimo, per chi non lo sapesse, viene registrato nei giorni precedenti ndr) Silvia Provvedi ha raccontato che nonostante tutto tornerebbe a difenderlo come ha già fatto in passato:

“Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente”. Poi la cantante ha aggiunto: “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio”.

Silvia Provvedi è incinta. Oltre che di Corona parerà anche della figlia che aspetta dal suo compagno Giorgio De Stefano. La Provvedi è al quinto mese di gravidanza e a giugno diventerà mamma: “Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede, avrà una mamma un po’ pazza!”. Il nome scelto per la bambina è Benedetta. Se fosse stato maschio, si sarebbe invece chiamato Andrea, ha raccontato ancora la Provvedi.

Sempre a Verissimo, Silvia Provvedi ha parlato della sua storia d’amore con Giorgio: “Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole” ha concluso la giovane.

Fonte: Verissimo