ROMA – A poche ore dalla nuova puntata di Amici, Maria De Filippi è stata ospite nel salotto di Verissimo per rispondere alle domande di Silvia Toffanin che si è commossa durante l'esibizione di Irama, uno dei concorrenti del programma. Allo speciale, registrato nello studio del talent, hanno partecipano anche i ragazzi finalisti.

La conduttrice dei programmi di punta di Canale 5 annuncia le novità della fase finale del programma e parla dei suoi progetti televisivi: “Il sogno mio è avere un “Amici” italiano che si scontri con quello francese o spagnolo e fare un’edizione in cui si scontrano le varie nazioni”.

Sul vincitore non si sbilancia: “Quest’anno è un po’ diverso dagli altri anni perché non è così facile capire chi possa essere. Io ho un mio preferito, poiché è normale che ognuno abbia i propri gusti, ma non posso farlo capire”.