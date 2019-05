ROMA – La produzione di “Verissimo” se la prende con Eliana Michelazzo. L’argomento, neanche a dirlo, è il solito: Mark Caltagirone e dintorni.

“Ci troviamo a dover smentire – si legge in una nota – una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse ieri sera sui social – si legge sul profilo ufficiale della trasmissione – in merito all’esclusiva di Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro”. Il messaggio arriva dopo una Instagram Stories, apparsa nella notte sul profilo di Eliana Michelazzo: “Tengo a precisare che l’accordo di riservatezza, firmato con Pamela Prati e Pamela Perricciolo (ad aprile, ndr), è nato ed stato proposto da me per tutelare l’agenzia, che avendo un contratto di esclusiva con Verissimo, non poteva mostrare foto, rilasciare interviste o semplicemente parlare in altre trasmissioni del matrimonio. Solo ed esclusivamente per questo è stato sottoscritto un patto di riservatezza tra noi! Per nessun’altra ragione”.

Fonte: Instagram.