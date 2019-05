ROMA – Mark Caltagirone e Pamela Prati continuano ad annunciare le nozze, ma lui rifiuta di mostrarsi sostenendo di aver un accordo con Verissimo per l’esclusiva del matrimonio. Una ricostruzione che è stata smentita dal programma condotto da Silvia Toffanin e che infittisce il giallo delle nozze della showgirl.

Ricostruiamo quanto accaduto finora. Pamela Prati ha annunciato i fiori d’arancio con il misterioso fidanzato Marco, detto Mark, Caltagirone. Nessuno però l’ha mai visto e in molti insinuano che possa trattarsi di un modo per attirare le attenzioni. La Prati lo giustifica, sostenendo che è un uomo molto impegnato, e Barbara D’Urso che “indaga” sulla questione ha detto durante Live Non è la D’Urso di aver parlato al telefono con Mark.

Dietro a tanto mistero, le avrebbe detto Mark, c’è un accordo di esclusiva con Verissimo per seguire le nozze. L’account social del programma condotto dalla Toffanin però ha smentito questa dichiarazione: “Come già detto, durante l’intervista con @pamelaprati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo! #Verissimo!”.

Pamela Prati dal canto suo continua a pubblicare post e stories su Instagram contro le presunte malelingue: “Trovo vergognoso che tutti vogliono essere protagonisti della mia storia parlando a vanvera e fingendosi amici”. Chi è Mark Caltagirone e come finirà?