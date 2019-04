Verissimo, Soleil Sorge: “Quando mi sono lasciata Jeremias Rodriguez….”

ROMA – Domani, sabato 6 aprile, a “Verissimo” ci saranno anche Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez.

“Appena mi sono lasciata, dopo l’estate – racconta Soleil Sorge a Silvia Toffanin – Jeremias ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile”. L’argentino, però, è riuscito a farle cambiare idea: “L’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa. Lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima”.

E per una coppia che nasce, in casa Rodriguez, ce n’è un’altra che si riforma. “Belen e Stefano – racconta Jeremias – sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.