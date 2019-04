Verissimo, Stefano Accorsi: "Con le mie ex faccio fatica a..."

ROMA – Intervistato da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di “Verissimo“, Stefano Accorsi parla di amicizia:

“Ho riscoperto il valore degli amici a 40 anni inoltrati. L’amicizia vera per me è quella senza forzature e senza interessi, dove ci sei sempre per l’altra persona quando ne ha bisogno”.

“Sono amico – spiega – di Favino ma anche di Claudio Santamria, di Giorgio Pasotti. Devo dire che ho molti amici in questo ambiente. E’ vero che è necessario mantenere gli amici di sempre, ma quando lo spettacolo diventa il tuo mondo è normale trovare delle persone amiche e io ho conosciuto delle persone fantastiche”. Poi conclude: “Favino è un vero amico ed è uno degli uomini più divertenti che io conosca”

Accorsi, dunque, parlando del mondo dello spettacolo aggiunge: “In molti da fuori pensano che nel nostro lavoro ci sia solo leggerezza, invece ho conosciuto persone molto profonde“. Infine, la rivelazione sul rapporto con le sue ex: “Ecco, con loro faccio molta fatica a rimanere amico”. Fonte: Verissimo.