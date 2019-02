ROMA – Taylor Mega è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo (la puntata andrà in onda questo sabato 9 febbraio) e ha parlato della sua esperienza breve ma intensa all’Isola dei Famosi, facendosi conoscere un po’ meglio dal pubblico.

“Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio – ha raccontato Taylor a Verissimo – prima soffrivo di attacchi di panico. Non riuscivo neppure a restare sola due ore in una stanza. All’Isola, invece, sono riuscita a fare i turni del fuoco da sola”.

Archiviato l’argomento Isola, Taylor Mega è tornata a parlare della sua adolescenza difficile e dell’approccio alle droghe: “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina”, ha raccontato l’influencer.

Questo difficile periodo, ha poi spiegato la ragazza alla Toffanin, è durato sei mesi, ma poi è riuscita a smettere con tanta forza di volontà: “Inizialmente ho provato l’astinenza e il malessere che provi in quei momenti è devastante, ma dopo altri tre mesi ne sono uscita totalmente. Anche perché mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Ce l’ho fatta da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo. Forse ho avuto un angelo che mi ha aiutato”.

L’uso di quelle sostanze stupefacenti pesanti hanno portato Taylor Mega a pensare addirittura al suicidio: “Mi è capitato di pensare che non avesse più senso vivere anche se poi non l’ho mai messo in pratica”. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ribadito di non aver mai raccontato nulla ai genitori, i quali lo hanno scoperto proprio mentre lei era alle Honduras: “Mia mamma non sapeva niente perché sono molto brava a nascondere le cose alle persone che non voglio far soffrire. Se l’avesse saputo sarebbe stato un dolore terribile per lei e mio papà. Quando ho confessato tutto all’Isola mi sono sentita male per lei. Però, è stata una liberazione e sono stata felicissima che mia madre l’abbia capito”.