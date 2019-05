ROMA – Intervistata da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di “Verissimo”, Tina Cipollari parla, naturalmente male, della sua acerrima nemica: Gemma Galgani.

“Io – spiega – all’inizio sostenevo Gemma. Poi ad un certo punto, nella sua vita, è entrato il Gabbiano (Giorgio Manetti, ndr) e da quel momento è impazzita”.

“Lei è innamorata in questo momento? Lei ha un solo, grande amore, quello per le telecamere”.

“Per te non è una donna sincera?” chiede Silvia Toffanin. “No – risponde Tina Cipollari – è falsa e bugiarda. Lei all’inizio dichiara grande amore e nel giro di una settimana tutto finisce. Voi da casa vedete la puntata e pensate che Tina sia impazzita. Lei, invece, quando non è inquadrata, ne combina di tutti i colori. Dalla prossima stagione chiederò una telecamera fissa su di lei per per dimostrare ciò che combina quando pensa di non essere inquadrata”. Fonte: Verissimo.