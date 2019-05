ROMA – A “Verissimo” è scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Silvia Toffanin, nel salotto di “Verissimo”, ha deciso di ospitare e intervistare le due donne più amate e odiate di “Uomini e Donne”. Ma a turno. Per evitare… contatti diretti.

“C’è stato un periodo – racconta Tina Cipollari – in cui Gemma la sostenevo, all’inizio quando lei ha fatto un percorso lineare, poi ad un certo punto è entrato nella sua vita “Il gabbiano”, Giorgio, un signore molto bello e simpatico e da lì lei è impazzita, forse non le sembrava vero di avere accanto un uomo così affascinante. Lei innamorata di Giorgio? Il suo grande amore sono le telecamere. Lei è falsa, bugiarda, raggiratrice, c’erano degli uomini che fingevano certo ma altri che erano mossi da reale interesse per lei e nel giro di una settimana per lei diventavano i peggiori uomini sulla terra, dà lì nasce tutto, io la detesto”.

“Io sono innamorata dell’amore – replica Gemma – e per amore ho perduto un grande amore, su quella seggiolina su cui mi siedo ho lasciato tanto sentimenti, tanti chili, tante emozioni. Non so perché è iniziato l’odio di Tina nei miei confronti, mi voleva bene all’inizio, poi all’improvviso dopo la storia di Giorgio ha cominciato ad avere questa forma di cattiveria, di acrimonia nei miei confronti. Poi è diventata molto amica di Giorgio si sono avvicinati e questo mi ha dato immensamente fastidio”.

Poi le scintille continuano durante l’intervista doppia. Il soprannome che hai dato alla tua rivale? “Mummia” risponde Tina. “Polpettina” dice Gemma. Primo bacio? “16” dice Tina. “12” Gemma.

Capitolo ultimo bacio. Tina risponde una settimana fa e Gemma neanche riesce a rispondere che viene interrotta dalla rivale che suggerisce: “Era il 1930…”. Fonte: Verissimo.