Tiziano Ferro canta il suo ultimo singolo “Casa a Natale” a Verissimo. Nella puntata di sabato 19 dicembre, il cantante sembra essere in studio mentre in realtà è opsite a distanza. Ferro infatti, vive negli Stati Uniti a Los Angeles insieme al marito Victor.

Tiziano Ferro e la dipendenza dall’alcolismo: “Il mio fegato…”

Durante la sua intervista, Tiziano parla della sua carriera, della vita privata.

Arogomenti forti quelli trattati dal cantautore: tra questi la lotta alla dipendenza dall’alcolismo e il coming out.

“Non mi sentivo un alcolista, ma a un certo punto non riuscivo a smettere. A 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica”.

“Per colpa della dipendenza ho perso tanto: amici, una relazione, lavori”.

Il cantautore di Latina ammette di aver combattuto, molte volte, contro se stesso: “Quando la psicologa mi disse che molti dei miei fan mi volevano imitare, io non capivo il perché”.

Tiziano Ferro e il coming-out

“Io non mento mai, al massimo ometto. L’omissione mi ha dato il tempo di capire chi ero”. A “Verissimo” , Ferro racconta del tormentato percorso che lo ha portato al coming out.

“Avevo vent’anni e non sapevo nulla. Provavo a capire, mentre tutti me lo chiedevano”. “Io non ce l’ho con nessuno, sono cresciuto in una società che non era ancora pronta a certe cose, quindi non porto rancore nei confronti di chi da bambino mi bullizzava”(fonte: TgCom, MediasetPlay).