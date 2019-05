ROMA – “L’ho vista morire dinanzi ai miei occhi”. E’ il racconto choc di Toto Cutugno che, ospite Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato un dramma della sua infanzia sinora rimasto segreto: la morte della sua sorellina che inevitabilmente lo ha segnato per il resto della vita. “Io in genere mi scordo le cose – ha detto – ma ci sono eventi che non ti dimentichi più”.

Il dramma si è consumato nello spazio di pochi istanti, quanto entrambi erano bambini. “Mia madre – racconta Cutugno – mi aveva detto di guardare la mia sorellina che stava per mangiare gli gnocchi”. Ma qualcosa è andato storto: “Quando mia sorella ha iniziato a mangiare, si è sentita male ed è morta davanti ai miei occhi”.

Non è stata quella l’unica esperienza traumatica della sua vita. In età adulta il cantante ha dovuto affrontare una terribile diagnosi di cancro alla prostata: “Sono un miracolato. Mi ha salvato Al Bano”, ha ricordato come già rivelato ai Lunatici, in onda su RadioDue.

Era il 2009 e l’intervento del cantante di Cellino San Marco è stato provvidenziale: “Mi ha portato al San Raffaele. Io ora sto bene, ma ogni mese devo fare i controlli. Non posso camminare tanto e ai concerti ho il mio sgabello”. E conclude: “Ho un carattere di merda, ma ho una bella anima, mi commuovo”. (Fonte: Verissimo)