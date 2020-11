Verissimo, Valeria Graci e l’ex: “Mi chiamava put**** e ci ho creduto”

Intervistata da Silvia Toffanin, ospite nel salotto di Verissimo, Valeria Graci ha parlato di sé e del suo ex:

“Mi sono innamorata di una persona – racconta Valeria Graci a Verissimo – e abbiamo creato un capolavoro, nostro figlio. Poi è finita.

C’è stata una non accettazione che io sia andata avanti con la mia vita con l’aiuto con i miei cari. Per un periodo della mia vita mi sono sentita dire delle cose come ‘Sei una nullità’ o ‘putt***’ e ci ho creduto. Sono andata in analisi, mi hanno aiutato anche le mie amiche e i miei genitori”.

“Ho subito violenza psicologica per diverso tempo – continua -.

Mi ha anche distrutto il cellulare sbattendolo al muro e camminandoci sopra. Ho denunciato. Non bisogna accettare la violenza psicologica, anche se non c’è quella fisica”.

Valeria Graci ci tiene a lanciare un messaggio forte alle altre donne.

“Mi sono fatta aiutare – dice -. Ho avuto il timore di non sentirmi sicura. Per una come me, abituata a vivere da sola da quando avevo 18 anni, è stata tostissima.

Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi”. (Fonte: Verissimo)