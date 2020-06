Verissimo, il video messaggio di Melissa Satta: “Non vedo l’ora di tornare in Sardegna”

ROMA – “Ciao Silvia! Ciao amici di Verissimo! Ormai sono passati un bel po’ di mesi… Ora sono a Milano, ho fatto una quarantena spezzata, perché sono stata prima a Istanbul per un mese e mezzo. Poi sono stata a Milano.

Abbiamo rifatto la quarantena qua e ora siamo sempre qui a casa”.

Comincia così, con queste parole, il video messaggio di Melissa Satta per Verissimo” la trasmissione di Canale 5 condotta ogni sabato da Silvia Toffanin.

Melissa Satta nel video messaggio parla della sua quarantena.

“Siamo molto impegnati con la scuola – racconta l’ex velina Melissa Satta nel video messaggio inviato a Silvia Toffanin – Maddox sta facendo la prima elementare. Quindi anch’io mi sono rimessa a studiare con lui, a imparare a scrivere, a leggere. Facciamo un sacco di compiti”, racconta l’ex velina.

“Io mi sto impegnando molto con il training.

Sto coinvolgendo tante donne e tante ragazze. Sono davvero molto orgogliosa e soddisfatta del lavoro fatto in questi mesi. Invito tutti a non mollare. Ne stiamo uscendo.

Io sono super positiva. Sono convinta che andrà sempre meglio. Non vedo l’ora di tornare in Sardegna a trovare mio papà, che non vedo da prima di Natale. Stay safe! Andrà tutto bene”. (Fonte: Verissimo).