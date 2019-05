ROMA – Walter Nudo intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo torna a parlare dei due ictus che l’hanno colpito qualche mese fa. L’attore ha spiegato di essersi sentito male negli Stati Uniti, ma di aver comunque preso un aereo per tornare a Milano: “Ho fatto una stupidata”, ha detto alla conduttrice. Poi un pensiero a Fabrizio Frizzi: “Lui malato è tornato a lavorare per tranquillizzare i fan”.

Nello studio di Canale 5, Nudo ha raccontato: “Ero a Los Angeles e ho sentito un dolore. Mi sono sdraiato sul letto e ho sentito un ‘puff’ nell’orecchio. Ho pensato fosse qualche nervo. Sudavo freddo. Mi sono accorto che non riuscivo a parlare bene e ho cercato di pronunciare uno scioglilingua…Poi ho tentato di fare yoga. Ma i due ictus che mi avevano colpito il cervelletto avevano toccato l’equilibrio. Ma non volevo credere che fossi così grave, così sono andato in ospedale da solo, sicuro che si trattasse solo di un nervo”.

Arrivato in ospedale negli Stati Uniti, la diagnosi: “Lì i medici mi hanno detto che avevo avuto due ictus causati da un problema cardiaco congenito. Mi dovevo operare. Ma ho fatto una stupidata. Volevo tornare a Milano, negli Usa non avevo nessuno. Così non ho detto niente ai medici e la sera ho preso un aereo. Non lo fate. Appena il velivolo si è staccato da terra ho ricominciato a sudare freddo. Ho cercato di tranquillizzarmi. Alla fine sono arrivato a Milano e sono andato in ospedale”.

Ora sta meglio, ma l’attore ed ex concorrente del Grande Fratello spiega: “L’ictus è psicologico, hai sempre paura che torni. In questo periodo ho pensato a Fabrizio Frizzi. Lui, malato, è tornato a lavorare, perché voleva tranquillizzare i fan. L’amore del pubblico ha commosso anche me”.