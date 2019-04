ROMA – Wanda Nara contro Ivana Icardi a Verissimo. La moglie-agente di Mauro Icardi (e conduttrice di Tiki Taka) ha parlato a Silvia Toffanin della cognata, attualmente concorrente del Grande Fratello. Cognata che ha attaccato lei e il capitano dell’Inter a più riprese all’interno della Casa più spiata d’Italia.

“Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo, non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello, questo non ha prezzo!.

Lei ha capito come si fa a diventare un personaggio. Ivana vuole solo vincere il premio del reality. In Argentina diceva tutto il contrario di quello che dice adesso, non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata”. Wanda ha anche risposto all’insinuazione che non si sarebbe messa con Icardi se avesse fatto il macellaio: “Mi sono innamorata della persona e non del personaggio”.

Negli ultimi giorni era stato ipotizzato che Icardi sarebbe entrato nella Casa per un confronto con la sorella: “Mauro non andrà mai al Grande Fratello per un confronto con la sorella. E neppure io ci andrò mai: i problemi di famiglia si risolvono nel salotto di casa nostra no in televisione”.

E poi ancora contro Ivana: “Non accetto che attacchi le mie figlie, hanno rispettivamente quattro e due anni e loro non si possono difendere. Non è assolutamente che non gliele faccio vedere, meno di due mesi fa era a casa nostra con il fidanzato che ha conosciuto in Argentina. L’abbiamo sempre accolta a braccia aperte”. (Fonte Mediaset Play).